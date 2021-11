Cagliari-Salernitana, dove vedere la partita in tv

Una sfida che somiglia molto a un'ultima spiaggia: Cagliari e Salernitana sono appiate all'ultimo posto della classifica a quota 7 punti e non possono sbagliare se non vogliono vedere il treno salvezza allontanarsi ulteriormente. Le due squadre si affronteranno nello scontro diretto, che si giocherà in anticipo venerdì sera alle ore 20.45. Ecco dove vedere la partita sui canali Sky Sport.