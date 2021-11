Le probabili formazioni della 14^ giornata

Tutte le ultime news direttamente dagli inviati di Sky Sport. Allegri punta a rilanciare dall'inizio Dybala e Chiellini. Nel Milan out Giroud, c'è Ibra. Napoli senza Osimhen e Anguissa: torna il tridente leggero? Lazio in formazione tipo dopo il recupero di Immobile. Mini turnover in vista per Inzaghi mentre Mourinho può anche tornare a 4 dietro PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Ci eravamo lasciati con la caduta delle prime in classifica. Poi ci sono state le Coppe ed ora siamo di nuovo in clima campionato (e fantacalcio). Tanti scontri interessanti in programma con possibili sorprese dietro l’angolo. Le milanesi arrivano da una vittoria in Champions che fa tanto morale. L’impegno di rossoneri e nerazzurri non pare fuori portata ma come sempre non si sa mai…

Tifosi e fantallenatori però aggiornano ogni 10 minuti il telefono per capire la situazione dalle varie infermerie. Non serve girare tanto, basta restare qui e affidarsi alle notizie che arrivano dalla squadra di Sky Sport. Inviati ‘pronti all’uso’: già le prime indiscrezioni sui probabili XI di partenza ci sono e allora via con il consueto giro dai ritiri

CAGLIARI-SALERNITANA, ore 20:45 Cagliari, niente di nuovo per Mazzarri MONDIALE Italia, alle 17 il sorteggio degli spareggi LIVE Recuperato Ceter che parte dalla panchina. Ancora out Godin mentre Pavoletti non è al meglio. Questa la situazione in casa Cagliari con Mazzarri che pensa di riproporre il 4-4-2 visto a Reggio Emilia settimana scorsa. Zappa e Lykogiannis agiranno da esterni bassi. Davanti a loro Nandez e Bellanova con Dalbert che deve ancora mettere minuti nelle gambe prima di tornare nell’XI titolare. Coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Keita Salernitana, fuori in 6 (e c’è anche Ribery) La lista dei convocati della squadra di Colantuono ha un bel po’ di assenze. Niente da fare per Kastanos, Schiavone, Ruggeri, Strandberg, M.Koulibaly ma soprattutto per Ribery che quindi non sarà a disposizione. Nel 5-3-2 di Colantuono dietro ci saranno Zortea e Ranieri. In mediana pronti Obi, Di Tacchio e Lassana Coulibaly mentre in attacco favorita la coppia formata da Bonazzoli e Djuric



EMPOLI-FIORENTINA, sabato ore 15 Empoli, squadra guarita. Duelli in attacco Andreazzoli rischiava seriamente di avere gli uomini contati visti i numerosi problemi gastrointestinali che avevano già condizionato la trasferta di Verona. Al momento non si segnalano defezioni e anzi, dietro è pronto a rientrare Stojanovic mentre in mediana si può rivedere Zurkowski. Davanti dovrebbe tornare la coppia Pinamonti-Di Francesco. Da verificare ovviamente anche Cutrone che spera di rientrare in ballottaggio con Mancuso e Di Francesco. Dietro Marchizza battaglia con Parisi con quest’ultimo che potrebbe anche spuntarla Fiorentina, rientri in difesa e ballottaggio in porta Il tridente formato da Nico Gonzalez, Vlahovic e Saponara non dovrebbe essere in discussione anche se Callejon spera ancora che le cose possano cambiare. Grossi cambiamenti in difesa dato che rientrano dalla squalifica sia Martinez Quarta che Milenkovic. Entrambi partiranno dall’inizio. In porta duello Dragowski-Terracciano con il secondo che ha dimostrato di poter essere all’altezza della titolarità continua ma “Drago” rivuole fortmente il suo posto tra i pali

SAMPDORIA-VERONA, sabato ore 15 Sampdoria, Gabbiadini in gruppo Reduce dalla vittoria contro la Salernitana, la Samp vuole proseguire sulla stessa strada: D’Aversa potrà contare anche su Manolo Gabbiadini (probabilmente come arma a gara in corso). L’azzurro è tornato a lavorare sul campo con il resto della squadra. Allenamento con i compagni anche per Yoshida che ha smaltito il problema al ginocchio e che quindi può tornare titolare al centro della difesa. Verso la conferma la coppia Caputo-Quagliarella Verona, Lazovic torna titolare. Ilic arma in più C’è il solo Frabotta nell’infermeria gialloblù. Ilic infatti viaggia verso il recupero con relativa convocazione ma difficilmente Tudor lo rischierà dal primo minuto. Kalinic e Bessa hanno scontato il turno di squalifica ma solo il secondo potrebbe ambire (alla lontana) a una maglia da titolare. A sinistra pronto a rientrare dall’inizio Lazovic mentre Casale dovrebbe arrestrare in difesa con Ceccherini che scivolerebbe in panchina

JUVENTUS-ATALANTA, sabato ore 18 Juventus, Allegri spera in Chiellini e Dybala Dybala sì o Dybala no. Questo il dilemma di Massimiliano Allegri in vista della difficile sfida contro l’Atalanta. Ci sono 4 gol (in quel di Londra) da dimenticare e la ‘Joya’ potrebbe anche partire dall’inizio ma vanno verificati i minuti nelle gambe. Anche Chiellini è pronto a riprendersi un posto in difesa ma de Ligt non alzerà bandiera bianca senza lottare. A destra out Danilo, c’è Cuadrado ‘basso’ mentre in mezzo al campo Bentancur se la gioca con McKennie Atalanta, Zappacosta c'è. Torna Gosens? Gasperini aveva lanciato la provocazione: occhio a Gosens contro la Juventus. Per quel che riguarda l’esterno tedesco, la sensazione è che possa andare al massimo in panchina. Out invece Lovato. Capitolo Zappacosta: l'infortunio sembrava lasciarlo fuori dalla sfida contro la Juve ma il giocatore ha svolto il lavoro sul campo senza nemmeno fare ulteriori risonanze. Possiamo quindi darlo per recuperato e titolare. L’ex Demiral dovrebbe restare fuori dall’XI titolare mentre davanti è ballottaggio tra Malinovskyi e Ilicic. Pochi dubbi invece sul colombiano titolare: toccherà a Duvan

VENEZIA-INTER, sabato ore 20:45 Venezia, un solo dubbio per Zanetti La bella vittoria in quel di Bologna porta tantissime conferme nell’XI titolare del Venezia. Stanchezza a parte, Zanetti non pare intenzionato a cambiare l’assetto dei suoi e neppure gli interpreti. Unico dubbio il ballottaggio tra Ampadu e Kiyine. Difficile infati che Tessmann possa ritagliarsi uno spazio dall’inizio contro i Campioni d’Italia. Davanti confermatissimi Okereke, Aramu e Johnsen. Henry quindi destinato al massimo a subentrare Inter, mini turnover per Inzaghi? Centrata la qualificazione agli ottavi di Champions, è tempo per l’Inter di rituffarsi all’inseguimento del duo di testa. Inzaghi, già ai tempi della Lazio, aveva fatto capire di non essere un fan del maxi turnover. In chiave Venezia quindi possibile qualche rotazione seppur limitata. Dimarco, Vidal e Correa possono essere considerati indiziati per una maglia da titolare ma anche uno come Vecino, se necessario, può far rifiatare qualche centrale di centrocampo

UDINESE-GENOA, domenica ore 12:30 Udinese, Gotti ha tutti a disposizione Con il rientro di Makengo dalla squalifica, c’è tutta la rosa a disposizione. Gotti infatti ha l’infermeria vuota. Si è rivisto con i compagni anche Stryger Larsen che però non dovrebbe far parte dei convocati (c’è in corso un problema sul rinnovo). Là davanti agirà ancora Beto. Success spera di poter essere utile alla causa ma al momento il trio di trequartisti è formato da Molina, Pereyra e Deulofeu con Makengo che dovrebbe affiancare Walace Genoa, Sheva potrebbe scegliere Bianchi Dopo lo 0-2 rimediato all’esordio, arriva una sfida molto delicata per Shevchenko e i suoi. Il tecnico ucraino potrebbe restare ancora con la difesa a tre. Davanti però c’è la possibilità di un cambio: Destro spera di recuperare ma andrebbe al massimo in panchina. Ekuban rischia di dover lasciare la maglia da titolare a Bianchi. Duello Sabelli-Ghiglione sulla destra mentre in mediana occhio alla possibile chance per Hernani

MILAN-SASSUOLO, domenica ore 15 Milan, senza Giroud c’è Ibra al 100% L’unica notizia negativa del successo in quel di Madrid è lo stop subito da Olivier Giroud. Problema al flessore per il 9 rossonero che quindi è out per domenica. Scelta scontata quella di Ibra come attaccante principe. Dietro dovrebbe rientrare Tomori mentre in mediana Bennacer punta al posto di Tonali. Da verificare il livello di stanchezza di qualche elemento: Diaz potrebbe inizialmente riposare; Ballo-Tourè invece può dare il cambio a uno dei terzini Sassuolo, ancora a parte Boga e Djuricic Niente trasferta a San Siro per Frattesi, causa squalifica. Dall’infermeria invece non arrivano buone notizie sugli assenti dato che sia Boga che Djuricic hanno continuato a svolgere lavoro differenziato. In difesa va verso una maglia da titolare Chiriches mentre in mediana Matheus è in vantaggio su Magnanelli. Il trio di trequartisti non subirà modifiche mentre in avanti c’è sempre Scamacca in vantaggio su Defrel

SPEZIA-BOLOGNA, domenica ore 15 Spezia, tanti candidati per l’attacco Cambio forzato per lo Spezia. Davanti Thiago Motta non potrà contare sullo squalificato Gyasi. Nzola resta il fulcro centrale. Ai suoi lati c’è però un piccolo rebus da risolvere visto che Colley, Verde, Antiste e Strelec sono tutti ottimi candidati per una maglia da titolare. Il più sicuro appare Verde ma nulla è ancora deciso. In difesa riecco Nikolaou, di rientro dal turno di squalifica. E’ tornato a lavorare sul campo Agudelo che spera di poter rientrare almeno nell’elenco dei convocati Bologna, si lavora per un recupero A Casteldebole è fermo Skov Olsen mentre De Silvestri ha svolto lavoro differenziato a metà settimana. La speranza di Mihajlovic è quella di recuperare l’azzurro. In ogni caso ci sarebbe pronto Orsolini ma De Silvestri darebbe più sicurezze in entrambe le fasi di gioco. Per il resto Mihajlovic pare orientato a confermare i soliti uomini con Svanberg e Dominguez centrali di centrocampo e con Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic

ROMA-TORINO, domenica ore 18 Roma, Mou torna a 4 dietro? LA Carezza Mou: "Zaniolo va protetto, io qui per aiutarlo" Di sicura c’è la squalifica di Veretout che obbliga la Roma a cambiare interpreti. Il rientro a tempo pieno di un paio di elementi però potrebbe far tornare i giallorossi con il modulo a 4 dietro anche se la difesa a 3 non va accantonata. In mediana pronto Mancini dato che Cristante, al momento è ancora positivo al Covid-19. Ancora presto forse per vedere Afena-Gyan titolare nonostante la doppietta di settimana scorsa. Con Vina eventualmente titolare a sinistra si tornerebbe a 4 altrimenti Karsdorp ed El Shaarawy saranno gli esterni di centrocampo Torino, niente Roma per Mandragora e Ansaldi Juric sperava di poterli recuperare almeno per rimettere minuti nelle gambe già questo weekend invece va aggiornata la tabella dei rientri di Mandragora e Ansaldi che, salvo soprese, salteranno anche la Roma. Davanti si è ristabilito Sanabria ma Belotti si deve difendere anche dalla concorrenza di Zaza. Il Gallo però resta in forte vantaggio per una maglia da titolare. Singo e Ola Aina i cursori di fascia mentre Lukic e Pobega al momento appaiono intoccabili al centro