Serie A, il programma delle partite di oggi

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la quattordicesima giornata di Serie A si chiuderà oggi con altri cinque match in programma. Ad aprire la domenica sarà il lunch match di Udine, tra l'Udinese e il Genoa, due squadre a caccia di punti importanti nella lotta salvezza. Alle ore 15.00 toccherà al Milan che contro il Sassuolo vuole dimenticare il ko contro la Fiorentina per riprendere la marcia in vetta alla classifica. In contemporanea si giocherà anche Spezia-Bologna. Alle ore 18.00 spazio a Roma-Torino, mentre chiuderà il programma il big match tra Napoli e Lazio con il ritorno da avversario al "Maradona" di Maurizio Sarri.