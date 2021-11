Come anticipato nel nostro sito già dalla serata di domenica, il capitano della Roma sarà costretto a un lungo stop a causa di una lesione al quadricipite della coscia destra, come evidenziato dagli esami ai quali si è sottoposto il giocatore. Rientrerà solo nel nuovo anno

Brutte notizie per la Roma, che perde Lorenzo Pellegrini per l'ultima parte di questo 2021: il capitano giallorosso si è infortunato durante la gara contro il Torino e nella giornata di lunedì si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione del quadricipite della gamba destra. Un infortunio che non gli permetterà di rientrare in campo prima dell'anno nuovo. Un nuovo stop per Pellegrini, che in questa prima parte di stagione ha già dovuto fare i conti con un'infiammazione al ginocchio destro, che gli ha spesso creato problemi nelle ultime settimane. Adesso arriva questo infortunio muscolare, che di fatto lo mette fuori causa fino al 2022.