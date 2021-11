Atalanta-Venezia, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri vanno a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo in campionato, mentre gli arancioneroverdi vogliono dimenticare il ko contro l'Inter. Atalanta-Venezia, alle ore 18.30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Dopo la vittoria all'Allianz Stadium contro la Juventus, l'Atalanta torna al Gewiss Stadium dove affronterà il Venezia nel turno infrasettimanale. Una partita dove i nerazzurri vorranno dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane: l'Atalanta, infatti, è la squadra che ha conquistato più punti nelle ultime cinque giornate (13, come l'Inter) ed è reduce da sette risultati utili consecutivi in campionato. Di contro il Venezia di Paolo Zanetti, 16° in classifica con 15 punti, vuole dimenticare il ko contro l'Inter e va a caccia di punti salvezza.