Serie A, il programma delle partite di oggi

Mancano solo i due posticipi del giovedì per arrivare alla conclusione di questa quindicesima giornata di Serie A. Le prime a scendere in campo, oggi, saranno Torino ed Empoli, con calcio d'inizio all'Olimpico Grande Torino alle 18:30. È all'Olimpico di Roma, invece, che si chiuderà questo turno infrasettimanale: alle 20:45 si gioca Lazio-Udinese. Per gli uomini di Sarri, un'occasione fondamentale per rialzarsi dopo il pesante 4-0 subito dal Napoli nell'ultimo turno.