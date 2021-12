Roma, giallo a Karsdorp e Abraham: saltano l'Inter

Mourinho perde a Bologna e qualche pezzo importante in vista dell'importante sfida di campionato contro l'Inter sabato prossimo: Tammy Abraham e Rick Karsdorp non ci saranno, a causa dei cartellini gialli presi durante il match del Dall'Ara. I due giocatori si aggiungono così alla lista degli indisponibili della rosa giallorossa. Da valutare le condizioni di El Shaarawy uscito dal campo per un problema al polpaccio

Serata amara per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi escono sconfitti dal Dall'Ara di Bologna (1-0, gol decisivo di Svanberg) e interrompono la striscia di vittorie in campionato, che si ferma così a due. I motivi per essere amareggiati, però, non riducono solo al risultato del match: a causa dei cartellini gialli presi da Tammy Abraham (nei minuti di recupero del primo tempo) e Rick Karsdorp (nei minuti di recupero del secondo tempo), per i due giocatori, che erano in diffida, è scattata la squalifica. Così, né l'attaccante inglese né l'esterno olandese saranno a disposizione del gruppo di Mourinho in vista della sfida contro l'Inter, in programma allo Stadio Olimpico sabato prossimo alle 18:00.