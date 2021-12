Serie A, il programma delle partite di oggi

Dopo le prime partite di ieri, la quindicesima giornata di Serie A prosegue con altre quattro gare. Apriranno il mercoledì di campionato la Roma di José Mourinho, che alle 18:30 visiterà il Dall'Ara di Bologna in cerca della terza vittoria consecutiva, e l'Inter di Simone Inzaghi, impegnato alla stessa ora a San Siro contro lo Spezia. Alle 20:45 toccherà al Milan, che a Genova si misurerà contro il nuovo Genoa del grande ex Shevchenko. In contemporanea, chiuderanno il programma della giornata Sassuolo e Napoli, in campo al Mapei Stadium.