Juric: "Non ci gira bene, meritavamo di più"

L'allenatore granata dopo il 2-2 con l'Empoli: "Prima mezz'ora di dominio assoluto, non ho mai visto loro così in difficoltà e potevamo fare ancora più gol. Poi c'è stata l'incomprensione che ha portato all'espulsione e da lì è cambiata la gara: non ci gira bene in questo momento, meritavamo di più". Contento Andreazzoli: "La partita si era messa male, ma la squadra è stata matura a mantenere l'equilibrio giusto: sfruttare così la superiorità numerica non era scontato" Condividi

Il Torino domina la prima mezz'ora della gara contro l'Empoli, va avanti di due gol con Pobega e Pjaca ma si vedere rimontare sul 2-2 dalla squadra di Andreazzoli, brava a sfruttare la superiorità numerica per l'espulsione di Singo. Un finale amaro per Ivan Juric: "“La squadra ha fatto una prima mezz'ora spettacolare, non ho mai visto l'Empoli così in difficoltà – le parole dell'allenatore granata - Abbiamo fatto due gol ma ne potevamo fare altri, c'è stato un dominio assoluto. Purtroppo abbiamo sbagliato, c'è stata una mancanza di comprensione e con l'espulsione la partita è cambiata. Devo però complimentarmi con i ragazzi, che hanno lottato fino alla fine. Purtroppo in questo momento non ci gira bene, meritavamo di più. Ma dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima". Le note positive sono Pobega e Pjaca, autori dei due gol: "Sono ragazzi giovani, hanno tanta voglia di dimostrare. Marko ha avuto dei problemi in passato ma ora vuole recuperare, ha fatto un gol spettacolare e, se penso a quella prima mezz'ora, mi arrabbio perché abbiamo fatto grandi cose".

"Proteste? Ringrazio il quarto uomo, poteva buttarmi fuori" vedi anche Rimonta Empoli, da 0-2 a 2-2 col Toro Tante proteste da parte di Juric dopo l'espulsione: "È la tensione della gara, la vivo troppo intensamente ma questa volta è stato bravo il quarto uomo a non buttarmi fuori, perché c'erano gli elementi per farlo. A volte si reagisce in maniera sbagliata, poi l'arbitro prendere le sue decisioni e non voglio nemmeno commentarle. Spesso si parla di un'ostilità degli arbitri nei nostri confronti, ma questa volta il quarto uomo è stato uno spettacolo, ha gestito la situazione alla grande e alla fine l'ho ringraziato", conclude l'allenatore del Torino.