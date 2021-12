L'allenatore rossonero dopo la vittoria contro i campani: "Sono soddisfatto della prestazione. Davanti campionato equilibrato, ma mi aspettavo Roma, Juve e Lazio più vicine". Sulla Champions: "Proveremo a fare del nostro meglio, il Liverpool può lasciarci degli spazi" MILAN-SALERNITANA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Seconda vittoria consecutiva in campionato e una prestazione che fa ben sperare in vista del match decisivo in Champions League contro il Liverpool. L'allenatore del Milan Stefano Pioli sorride dopo il successo dei rossoneri contro la Salernitana a San Siro: "Sono soddisfatto per la prestazione, nel calcio le vittorie vanno conquistate e sudate - spiega - Potevamo segnare qualche gol in più, ma sono fiducioso perché la squadra ha dimostrato maturità dando seguito alla prestazione contro il Genoa". Tre punti che portano pressione al Napoli di Spalletti in un momento di piena emergenza. Per Pioli, però, non è il momento di guardare la classifica: "Avevo pronosticato un campionato equilibrato nella parte alta della classifica, ma mi aspettavo Roma, Juventus e Lazio più vicine. In questo momento sembrerebbe che le prime quattro si stiano staccando. È il secondo anno che partiamo così bene, bisogna tenere alto il livello per tutta la stagione. Non è il momento di guardare la classifica, abbiamo reagito a due sconfitte ed è segno di grande maturità. Ci sono ancora partite prima del 22 dicembre, dovremo stare attenti e concentrati per passare un buon Natale".

"Botta per Leao, non l'abbiamo rischiato. Dispiace per Pellegri" leggi anche Milan show: 2-0 alla Salernitana e primo posto Nell'analisi del match, Pioli si è soffermato sulle condizioni fisiche di Leao e Pellegri, soffermandosi anche sulle prestazioni di Krunic e Brahim Diaz: "Leao ha preso una botta, si era indurito un muscolo e non lo volevo rischiare. In quella posizione si sente molto a suo agio, è difficile da marcare, deve stare più alto per essere ancora più pericolosa. Abbiamo giocato senza centravanti e credo sia andata bene. Krunic è un giocatore molto intelligente e per noi utile. Il prossimo step di Brahim Diaz? Per un ruolo così importante bisogna aumentare sempre la qualità delle giocate, credo possa migliorare ancora e segnare qualche gol in più. Sta lavorando bene. Abbiamo giocato con tanti giocatori offensivi giovani. Mi dispiace per l’infortunio di Pellegri, stava facendo bene e invece ora si deve fermare”.