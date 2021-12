La Roma esce sconfitta per 3-0 in casa contro l'Inter e ottiene la settima sconfitta in questo campionato. Un ko che è stato commentato anche da Tiago Pinto, al termine della gara: "Sette sconfitte sono tante, magari nessuno di noi se le aspettava perchè lavoriamo per vincere sempre. Ma è nel momento della difficoltà, che l'idea deve essere più forte. Sono fiducioso al 100% in Mourinho e nel suo lavoro e nella strategia della proprietà e sono sicuro che a fine anno raggiungeremo i nostri obiettivi. Mourinho in questi mesi ha tirato fuori tante cose da tantissimi giocatori. Oggi non possiamo dimenticare che abbiamo avuto tante difficoltà, con l'assenza di 6-7 giocatori che possono essere titolari. Sono sicuro che Mourinho continuerà a tirare fuori il meglio da tutti i calciatori".