Battibecco tra Allegri e Morata al momento del cambio, con l'allenatore che richiama in panchina lo spagnolo, visibilmente nervoso e appena ammonito, e poi lo rimprovera: "Hai regalato un fallo, devi stare zitto". Poi a fine gara conferma: "Non avevo in programma di sostituirlo"

Un nervosismo che cresce, un gol che non arriva: nella serata in cui Sirigu para quasi tutto, negandogli almeno due gol fatti, Morata chiude la sua partita con un'ammonizione e l'immediata sostituzione di Allegri, con cui poi battibecca subito dopo il cambio .

Morata nervoso e ammonito

vedi anche

Magie di Cuadrado e Dybala: Genoa battuto 2-0

Tutto inizia attorno al 72', quando Morata inizia a discutere con Biraschi (a dir la verità i due si erano già beccati in precedenza), meritandosi alla fine il giallo. Un cartellino che, unito al visibile nervosismo dello spagnolo, induce Allegri a comandare un cambio che in realtà non aveva in programma. Fuori Morata, dentro Kean, senza riscaldamento, e mentre l'attaccante esce dal campo, passandogli davanti stizzito, l'acceso scambio di battute tra i due: "Gli hai regalato un fallo, devi stare zitto!", gli urla Allegri, con Morata che si difende dicendo solo "Ma cosa ho fatto?", prima di rifugiarsi in panchina.