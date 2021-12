Un solo tiro nelle specchio in 90'. È stata forte la bocciatura di Mourinho nei confronti degli attaccanti nel post partita. Una bocciatura netta che chiama in causa anche gli errori del mercato estivo, con scelte non in grado di rafforzare una squadra che aveva terminato lo scorso campionato a 29 punti dai campione d'Italia. Un'Inter rafforzata da Edin Dzeko arrivato come regalo dalla Roma, a costo zero, pur non essendo in scadenza di contratto. All'Olimpico l'ottavo gol per lui in campionato contro gli appena 5 in totale in campionato dei tre centravanti della Roma: Abraham, Shomurodov e Mayoral. In totale 65 milioni spesi in estate per l'ex centravanti del Chelsea e per l'uzbeko deludente e completamente fuori dal gioco anche contro l'Inter.