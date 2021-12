Cagliari-Torino, dove vedere la partita in tv

Atto conclusivo della sedicesima giornata di campionato sarà la sfida di Cagliari, che vedrà la formazione rossoblù ospitare il Torino. Una partita dai mille risvolti per Walter Mazzarri, che ha guidato la formazione granata tra il 2018 e il 2020, conquistando una qualificazione all'Europa League. Non ci sarà però spazio ai sentimentalismi, perchè il Cagliari ha grande necessità di punti per uscire dalla zona retrocessione. Zona nella quale non vuole correre il rischio di essere risucchiato proprio il Torino di Juric.