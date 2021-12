Alla vigilia del match contro l'Empoli, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, non ha parlato in conferenza stampa ma lo ha fatto scegliendo i microfoni di Radio KissKiss. Parlando della sfida del 'Maradona' di domenica alle 18 contro l'Empoli, ha voluto avvertire tutti: "L'errore più grande che potremmo commettere sarebbe considerare la partita dell'Empoli come quella tra il Leicester e il Milan. Quella di Andreazzoli è una squadra in grande forma, e la sua classifica le permette di venire a giocare in casa nostra con spensieratezza. Non dobbiamo sottovalutare la sfida: sappiamo che se vogliamo vincere dovremo fare una prestazione top, al massimo delle nostre possibilità. Altrimenti la vedremo molto brutta". Spalletti poi ha dato un 'responso' della 'radiografia' che aveva annunciato in vista del match contro il Leicester: "La radiografia dell'anima dice che la nostra squadra ha un'anima. Chi viene chiamato in causa riesce a fare del suo meglio, ed è la disponibilità che si è vista che ci permette di esprimere il valore totale della rosa. Tutti si sono mostrati disponibili per dividersi i ruoli e a prendersi in carico delle responsabilità che sarebbero di un altro durante la partita. Con le cinque sostituzioni diventa fondamentale essere titolari del primo tempo e titolari dell'ultima mezz'ora. Dopo lo sfiancamento dei compagni nella parte iniziale, nel finale di partita chi entra può dare il colpo di grazia. Ho dei ragazzi intelligenti, con i quali si può dialogare". Poi l'annuncio su Lozano, Insigne e Anguissa: "Saranno convocati, non so però se giocheranno più o meno minuti perché queste altre 24 ore che mancano prima della partita ci danno la possibilità di capire quali possano essere le varie soluzioni. Comunque, dopo varie settimane averli dentro già da domani ci consentirà sicuramente di metterli a posto per la prossima partita".