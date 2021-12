Gasperini: "Dato un segnale di grande forza"

L' Atalanta vince 2-1 sul campo del Verona, allunga in zona Champions League e si porta sempre più vicina alla vetta della classifica. Molto soddisfatto Gian Piero Gasperini al fischio finale: "Questa partita ha dato grande soddisfazione, perchè abbiamo incontrato una squadra molto forte. Ribaltare queste partite è un segnale di grande forza , i ragazzi sono stati straordinari e hanno vinto con merito. Vincere qui sarà dura per tutti. Classifica? Noi guardiamo avanti, non possiamo guardare indietro. Oggi abbiamo fatto un passo avanti, a livello di mentalità e determinazione . Altrimenti questo tipo di partite non le vinci, anzi spesso ci lasci le penne". Una vittoria che arriva dopo l'eliminazione dalla Champions League: " Siamo rimasti molto dispiaciuti dall'eliminazione, perchè sentivamo la qualificazione alla nostra portata e pensiamo di averla un po' buttata. Il Villarreal ha capitalizzato tutto e noi nell'arco dei 90 minuti siamo stati anche molto bravi, l'eliminazione ci sta ma anche in quella partita abbiamo avuto la sensazione di poter passare il turno. Europa League? Non ci stiamo pensando. Ci sono due partite alla sosta, poi inizierà la Coppa Italia e poi ci sarà l'Europa League. Giocheremo con la consapevolezza di dare il massimo in tutte le competizioni, perchè possiamo permettercelo".

Tudor: "Il pareggio oggi ci stava pienamente"

Non fa drammi Igor Tudor per la sconfitta del suo Verona, analizzando così il match del Bentegodi: "Abbiamo fatto una bella partita, con approccio e proposte giuste. Abbiamo creato tanto, il pareggio oggi ci stava pienamente, ma loro hanno fatto un gol in più e gli facciamo i complimenti. L'Atalanta ha accelerato nei primi 15-20 minuti del secondo tempo e ha fatto gol, poi noi abbiamo avuto le nostre situazioni ma non siamo riusciti a fare il pareggio. Ci può stare una partita così contro una squadra forte come l'Atalanta, la partita è stata decisa da una deviazione. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi". E adesso i gialloblù sono attesi dalla sfida di Coppa Italia, mercoledì contro l'Empoli: "In Coppa Italia penso di far giocare chi non ha giocato molto. Vediamo anche come stiamo con gli infortunati. Barak non è ancora pronto e non l'abbiamo rischiato, penso che nella prossima partita sarà a disposizione".