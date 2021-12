L'allenatore granata torna sull'argomento mercato: "Io non chiedo giocatori, chiedo un concetto di crescita diverso. Penso che in estate ci volesse più coraggio e bisogna cambiare ottica per il bene della società, che ha tutto per diventare forte". Mihajlovic invece ammette la superiorità dell'avversario: "Non c'è stata partita, abbiamo sbagliato atteggiamento" TORINO-BOLOGNA 2-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Il Torino vince 2-1 contro il Bologna e ritrova la vittoria che mancava da tre partite. Al termine della gara però, Ivan Juric è tornato sull'argomento mercato e ai microfoni di Sky Sport ha spiegato il suo concetto di crescita per il club granata: "Sono il più grande aziendalista che esista, basta vedere anche quello che abbiamo fatto in due anni a Verona, creando una squadra che oggi è importante praticamente senza investimenti. Io accetto che arrivino giovani di prospettiva, mi piace creare qualcosa di diverso. Per le squadre medie, l'unico modo di fare le cose è questo. Io non chiedo giocatori, è il concetto che chiedo ed è qualcosa di ben diverso. Non penso esclusivamente ai risultati di quest'anno, ma alla programmazione e alla crescita della società che ha tutto per diventare forte. Dalla storia, al pubblico, al presidente che economicamente è stabile. Penso che ci volesse più coraggio, mi auguro che il presidente mi creda che non penso a me stesso, ma al bene della società. Il Torino arriva da periodi dove il presidente ha fatto grandi investimenti, pagando le conseguenze. La mia idea di costruire è diversa, ad esempio a Verona c'erano giovani come Ilic, Dimarco, Lovato. Costruire con una logica, con la capacità di capire quali sono i giocatori che possono migliorare e io mi riferisco a questo. Noi siamo uno staff che lavora tanto e ci piace far crescere i giocatori. Io sono più aziendalista del presidente, bisogna cambiare ottica e vedere me e il mio staff in un'ottica diversa rispetto anche ad altri".

"A volte vado oltre perchè vivo tutto a mille" leggi anche Il Torino ritrova la vittoria, Bologna battuto 2-1 Juric ha proseguito, ammettendo che a volte la sua passionalità lo porti anche ad andare oltre in alcuni atteggiamenti nei confronti della propria società: "Anche a Verona sono andato oltre al buon comportamento e in certe situazioni ho sbagliato nei confronti del presidente. A volte vado oltre perchè vivo tutto a mille, altri mi vedono fuori di testa. Negli anni passati abbiamo costruito tanto, ma in alcuni casi mi sono anche comportato male e non va bene. Ma il mio obiettivo è sempre e solo il bene della società".