Segna poco e il suo uomo migliore va ko. Un'altra brutta serata per i bianconeri che perdono ulteriore terreno in classifica, con la zona Champions che sembra sempre più lontana. E dal mercato sembra poco probabile che arrivi una svolta. L'analisi del momento bianconero

Ancora una brutta serata. Ancora una Juventus che perde punti inaspettatamente. Appena due conquistati o meglio 13 punti persi contro Udinese,Empoli, Sassuolo, Verona e Venezia. Troppi per poter parlare di episodi, troppi per chi continua ad alimentare speranze di rimonta. La Juventus fa fatica a segnare. Appena 23 gol finora. Soltanto le ultime 6 in classifica più il Torino hanno fatto peggio. E così anche a Venezia è arrivata la miseria di un gol, Venezia che arrivava da 3 sconfitte di fila e 10 gol subiti contro Inter, Atalanta e Verona. Eppure la Juventus ha creato pochissimo ed è complicato capire come possa uscire da questo tunnel. Soprattutto dopo l'ennesimo infortunio di Dybala. Ancora un problema muscolare. Un infortunio che poteva essere evitato visto che Dybala era già stato rischiato contro il Malmoe, perché affaticato. E invece con l'ok dei medici e la disponibilità del giocatore Allegri, che alla vigilia aveva confermato che l'argentino stesse bene, lo ha schierato. 12 minuti e lo stop. Pesante visto che Dybala è l'unico che segna con continuità e spesso accende la luce quando la Juventus sprofonda nell oscurità. Adesso la classifica è desolante. Parlare di obiettivo rimonta appare fuori luogo. E dopo le parole di Nedved sembra anche improbabile che a gennaio dal mercato possa arrivare una svolta. Il sogno Vlahovic, che è anche un obiettivo concreto della Juventus, a gennaio è impossibile da realizzare. Il cash che chiede la Fiorentina in questo momento storico è fuori dalla portata delle casse bianconere. Le possibilità di restare fuori dalla Champions dopo dieci anni di fila crescono settimana dopo settimana. Ci vorrebbe una serie di vittorie. Ma Vedendo giocare la Juventus la sensazione è che in realtà serva un miracolo.