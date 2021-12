17^ giornata, le partite e gli orari di oggi

Cinque le sfide in calendario domenica 12 dicembre: si parte con Torino-Bologna (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) alle 12.30 mentre alle 15 tocca all'Atalanta a Verona. Alle 18 spazio a Napoli e Lazio contro Empoli e Sassuolo. In serata in campo l'Inter, che ospita il Cagliari

Superati l'anticipo del venerdì, con la Sampdoria che ha vinto il derby contro il Genoa, e le tre sfide del sabato, la Serie A si prepara a vivere una domenica di calcio giocato: sono cinque le gare in calendario nella giornata di oggi per la 17^ giornata. Si parte alle 12.30 con Torino-Bologna, sfida tra due squadre distanti 5 punti in classifica (19 per la squadra di Juric, 24 per quella di Mihajlovic). Alle 15 invece l'Atalanta, dopo l'eliminazione dalla Champions League, sarà ospite del Verona. Doppio appuntamento alle 18: Lazio e Napoli, guadagnato l'accesso ai playoff per la fase a eliminazione diretta di Europa League, sfidano rispettivamente il Sassuolo in trasferta e l'Empoli in casa. Cerca punti preziosi in chiave scudetto invece l'Inter, che attende alle 20:45 il Cagliari a San Siro.