Sarri: "Troppo fragili, serve più cattiveria"

Passata in vantaggio con Zaccagni, la Lazio subisce la rimonta del Sassuolo nella 17^ giornata di Serie A: "Abbiamo preso il gol del 2-1 quando mancavano poco più di venti minuti e con il centrale nostro nell'area opposta: questo significa che ci mettiamo del nostro, anche se le sostituzioni di Pedro e Zaccagni, che si stavano rilevando fondamentali per la partita, ci hanno messo in difficoltà. La sfortuna è sull'andamento, non sul risultato: perché certi errori contro una squadra forte e tecnica come il Sassuolo, si pagano", ammette Sarri. L'allenatore biancoceleste ha le idee chiare su cosa sia mancato al Mapei Stadium: "Nella fase offensiva dovevamo essere più cattivi in ripartenza, dove c'erano gli estremi per potergli far male. In quello c'è mancata la qualità. Dal punto di vista dell'impegno e della corsa non c'è da dire nulla. Il gol del 2-1 lo abbiamo preso per eccesso di volontà".