Torino-Bologna: dove vedere la partita in tv

Juric affronta Mihajlovic a Torino per il match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A aperto a ogni scenario. Calcio d'inizio alle ore 12:30: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Ecco dove seguire l'incontro

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Toro affronta il Bologna nella partita valevole per la diciassettesima giornata di Serie A.. Si tratterà di un match tra due nobili del calcio italiano che andranno alla ricerca dei tre punti per due motivi diversi: il Bologna per dimenticare lo stop interno subito contro la Fiorentina della scorsa domenica e non perdere il passo delle squadre che sognano l'Europa, il Toro per ritrovare la vittoria che manca dal 22 novembre e per tenersi sempre di più lontano dal terzultimo posto, oggi distante nove punti. Calcio d'inizio alle ore 12:30.