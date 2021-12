Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano e ha avuto modo di conoscere Papa Francesco, per un emozionante incontro durato qualche minuto, con tanto di scambio di doni in pieno spirito natalizio. Lo svedese ha regalato a Bergoglio una maglia rossonera, la sua numero 11: "Le piace il Milan? Con questa faccio un po' di magie in campo", ha detto l'attaccante al Pontefice. Quest'ultimo ha apprezzato il gesto, sorridendo per la battuta di Ibra e ringraziandolo per questo regalo. L'attaccante ha poi condiviso una foto dell'incontro sui suoi profili social.