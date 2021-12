Il difensore olandese è soddisfatto per la vittoria e per il quarto clean sheet nelle ultime cinque partite: "Siamo andati bene, abbiamo avuto la mentalità giusta e ci siamo saputi adattare alla battaglia. Dobbiamo fare questo, perchè poi con le nostre qualità possiamo fare la differenza"

La Juventus vince 2-0 sul campo del Bologna e accorcia le distanze nei confronti della zona Champions League, approfittando del passo falso dell'Atalanta e dello scontro diretto tra Milan e Napoli che inevitabilmente farà perdere punti a qualcuno. Bianconeri che per la quarta volta nelle ultime cinque tra campionato e Champions League ha chiuso la partita senza subire gol. Un traguardo che soddisfa Matthijs De Ligt, intervenuto nel post gara ai microfoni di Juventus Tv: "In fase difensiva siamo andati bene, meglio anche in quella offensiva, rispetto alle gare precedenti, ma dobbiamo fare ancora di più. Fare coppia con Bonucci e Chiellini? Con entrambi mi trovo bene. Se c'è Bonucci mi tocca fare di più il marcatore, con Chiellini lo è invece lui".