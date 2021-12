Kjaer: "Sto bene e lavoro per tornare più forte"

Simon Kjaer torna a parlare dopo l’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, che lo terrà lontano dal campo per almeno 6 mesi. A Milan Tv, il difensore danese racconta il suo momento: " Sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Lavoro 7-8 ore al giorno su tutti gli aspetti possibili. Ci vuole tempo e pazienza, però più faccio e più possibilità ci sono per tornare ancora più forte , presto e in condizioni ottimali". Kjaer non nasconde che " le prime 2-3 settimane sono state difficili , non mi muovo tanto, ma i miei compagni sanno che quando tornerò, ricomincerò a 'rompere'. Voglio dare tutto per la squadra, dentro e fuori dal campo".

"Ricorderò il 2021 per Eriksen, la cerimonia del Pallone d'Oro e l'infortunio"

Tra i tanti messaggi di vicinanza a Kjaer è arrivato anche quello dell’Inter: “E' stato un orgoglio per me, è la dimostrazione che si può essere rivali ma che davanti a certe cose siamo prima di tutto esseri umani. Ringrazio l'Inter per il pensiero, ma anche loro sanno che quando tornerò, non regalerò niente...", le parole del danese. Che ha commentato così l’anno che sta per concludersi: "Ricorderò il 2021 per quello che è successo a Eriksen durante l’Europeo, per la mia prima volta alla cerimonia del Pallone d'oro e il primo infortunio grave della mia carriera. Non volevo questo lungo stop ma è successo, e ora ho anche l'occasione di lavorare su tanti aspetti del mio corpo". Per chiudere un pensiero su risultati poco positivi ottenuti ultimamente dal Milan: "E' un periodo difficile ma la nostra voglia di lavorare e vincere non è inferiore rispetto a prima, l'obiettivo è sempre lo stesso, anche se ci sono cose da migliorare. Mercoledì a Empoli abbiamo una partita importante per finire bene l'anno e poi tornare motivati", ha concluso il danese.