Genoa-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Riscatto è la parola d'ordine per l'Atalanta che, reduce dalla sconfitta 4-1 contro la Roma, torna in campo per la diciannovesima giornata contro il Genoa. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che torna al Ferraris da ex, vogliono riprendere la marcia in campionato, sfruttando l'ottimo rendimento lontano da Bergamo: l'Atalanta, infatti, è l'unica squadra di Serie A senza sconfitte esterne. Il Genoa, di contro, non ha conquistato vittorie casalinghe in stagione: la squadra di Shevchenko, terzultima in classifica, è reduce da quindici partite consecutive senza successi.