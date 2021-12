Tweet dell'attaccante nigeriano: "Sarò disponibile per la Coppa d'Africa, a meno che io non sia tra i convocati". Spalletti sul tema in conferenza stampa: "Senza Koulibaly e Osimhen mi mancheranno dei riferimenti. Spero nel buon senso delle istituzioni, e che facciano delle valutazioni corrette e profonde"

"Sarò disponibile per la Coppa d'Africa, a meno che io non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria". È questo il tweet pubblicato nella giornata di martedì 21 dicembre da Victor Osimhen. Intenzioni chiare da parte sua: esserci. Nonostante l'infortunio e la situazione legata ai casi di Coronavirus nel mondo. Su questo secondo aspetto aveva già chiarito la Federazione africana (Caf): "Prese misure speciali in relazione a questo importante evento. La Coppa d'Africa si farà, evitando pericoli per tutti i partecipanti". Altro aspetto è quello legato al suo stop dopo lo scontro areo nel match contro l'Inter, il nigeriano ha postato su Instagram gli scatti dell'ultimo allenamento (era tornato in campo lo scorso 8 dicembre) con una maschera protettiva sul viso a seguito dell'infortunio a zigomo e orbita sinistra. Il comunicato del Napoli dello scorso 23 novembre stimava la prognosi in 90 giorni. La coppa è invece prevista tra 9 gennaio e 6 febbraio.