La federazione africana non ha dubbi sulla manifestazione in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio: "Prese misure speciali in relazione a questo importante evento. La Coppa d'Africa si farà, evitando pericoli per tutti i partecipanti"

La Coppa d'Africa si giocherà. A spazzare via tutti i dubbi sulla competizione in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio prossimi è stato un comunicato ufficiale della Caf (la federazione calcistica africana). Nella lunga nota si legge come sia stato istituito un protocollo sanitario speciale per fronteggiare l'attuale situazione Covid, ma che la competizione prenderà regolarmente il via con la cerimonia d'apertura del 9 gennaio al Complexe Sportif d'Olembè. Di seguito, il comunicato pubblicato dalla Caf con tutti i dettagli e le norme da seguire per partecipare alla Coppa d'Africa.

Il comunicato ufficiale della Caf

"La pandemia di Covid-19 e le varie mutazioni del nuovo coronavirus ci impongono di intraprendere azioni pertinenti e proporzionate per prevenire la diffusione di questa malattia, che rappresenta una minaccia seria e molto reale per le persone. Tuttavia, la vita deve continuare e dobbiamo imparare a convivere con questa malattia. In Camerun, come è avvenuto altrove, sono state adottate misure efficaci e affidabili nell'ambito di un approccio coerente e collaudato per contrastare la pandemia. Il governo ha istituito un protocollo sanitario speciale per combattere il Covid-19 che si applica alla Coppa d'Africa.



In meno di 25 giorni, le migliori 24 squadre di calcio africane parteciperanno alla Coppa d'Africa 2021 e devono essere prese misure speciali in relazione a questo importante e prestigioso evento.



Come è noto, il calcio organizzato svolge un ruolo importante nel favorire l'integrazione e la pace, oltre che nell'avvicinare le persone. È anche un catalizzatore di speranza, un veicolo di valori condivisi e un canale di gioia di vivere, che rende possibile trascendere le difficoltà e vedere oltre le nostre differenze. Pertanto, nonostante l'ulteriore sfida posta dalla pandemia, la Coppa d'Africa deve svolgersi. La cerimonia di apertura ufficiale è prevista per il 9 gennaio 2022 presso il Complexe Sportif d'Olembé

Naturalmente, la Coppa d'Africa deve essere organizzata in modo tale da evitare che crei ulteriori pericoli per il popolo del Camerun, i suoi partecipanti o gli spettatori che viaggiano dall'estero. L'evento potrebbe anche essere sfruttato per aumentare efficacemente la consapevolezza sui passi che possono essere presi per combattere la pandemia.



La Coppa d'Africa può e deve incoraggiare i partecipanti e i fan a proteggere se stessi e gli altri seguendo tutti i passaggi che attualmente lavorano per fermare la diffusione di COVID-19, come il lavaggio e la disinfezione delle mani, il distanziamento fisico, l'uso corretto delle maschere e la vaccinazione.

Alla luce di quanto sopra, il governo del Camerun, attraverso il suo Ministro della Salute e il Ministro dello Sport e dell'Educazione Fisica, CAF e FECAFOOT hanno deciso che:



1- I tifosi possono entrare negli stadi per assistere alle partite della Coppa d'Africa 2021 solo se sono completamente vaccinati e sono in grado di mostrare un risultato negativo del test PCR che non sia più vecchio di 72 ore o un risultato negativo del test dell'antigene non più vecchio di 24 ore.



2- Le autorità sanitarie competenti adotteranno tutte le misure necessarie per facilitare la vaccinazione e l'esecuzione dei test di screening in tutti i siti di gara.



Inoltre, per garantire obiettività, neutralità e fiducia da tutte le parti, CAF si avvarrà di un laboratorio indipendente e riconosciuto a livello internazionale per testare i giocatori della nazionale e le loro delegazioni".