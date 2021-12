Il presidente dell'Inter parla dalla Cina in occasione degli auguri di Natale: "Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni. Siamo sulla strada giusta per toglierci altre soddisfazioni". E Inzaghi ricambia: Il mio ringraziamento va al presidente, per l’opportunità che mi ha dato di essere qui e di allenare l'Inter: ora chiudiamo il 2021 con una vittoria" CURIOSITA' E STATISTICHE DELLA 19^ GIORNATA Condividi

"Avanti così, l'Inter è una famiglia. Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni". Questo il messaggio dato da Steven Zhang al mondo nerazzurro in occasione dello scambio di auguri per il Natale. In collegamento dalla Cina, il presidente dell'Inter applaude la squadra, matematicamente campione d'inverno a un turno dal termine del girone di andata: "Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica" le parole di Zhang, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Inzaghi: "Ora chiudiamo il 2021 con una vittoria" leggi anche Inter campione d'inverno con un turno d'anticipo Affetto ricambiato dai presenti, con Simone Inzaghi e Lautaro Martinez in rappresentanza della squadra. "Grazie a tutti per come sono stato accolto in questa famiglia. Il mio ringraziamento va al presidente, per l’opportunità che mi ha dato di essere qui e di allenare l’Inter - il commento dell'allenatore - I risultati stanno arrivando, ora vogliamo chiudere l'anno con una vittoria". Intenzioni chiare verso la sfida di campionato contro il Torino, in calendario mercoledì 22 alle 18:30. L'Inter in vetta alla classifica è il regalo di compleanno per il numero 1 del club, che nella giornata di martedì 21 dicembre compie 30 anni. Tra le certezze per il 2022 c'è anche la volontà di ripartire da unità e senso di appartenenza, alla base di qualsiasi vittoria: valori che, ha sottolineato il presidente dell'Inter, oggi contraddistinguono tutte le componenti del club. Zhang è diventato il presidente più giovane a vincere nella storia dell'Inter ma guarda già al futuro, senza accontentarsi: "Questa - assicura dalla Cina - è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni".