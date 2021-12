Dopo la grande prova offerta a Bergamo contro l'Atalanta sabato scorso, la Roma chiude il 2021 con un pari casalingo contro la Sampdoria (1-1) che lascia qualche rammarico a Josè Mourinho, che nel postpartita ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Non abbiamo avuto tanta pazienza e non abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere ma gli unici tratti in cui abbiamo fatto bene sono stati nella ripresa prima dell'1-0 e dopo il pareggio di Gabbiadini. Ma è stata una partita bruttissima: chi voleva vincere non ha giocato bene e chi non voleva vincere ha fatto la sua partita, così come l'aveva preparata". Poi Mourinho sottolinea cosa gli ha lasciato l'amaro in bocca: "Non è un problema di giocare bene o giocare male, di vincere o non vincere. Con l'Atalanta abbiamo avuto il coraggio di giocare, la voglia di pressare e vincere tutti i duelli, con velocità. Il rammarico di oggi è che non ho visto questo tipo di atteggiamento. Io non voglio essere troppo critico con i miei giocatori: sono sempre al loro fianco e oggi forse meritavamo anche di vincere, ma non abbiamo giocato bene".