Obbligatorio fermarli, molto spesso fallosamente. Riuscite a indovinare quali sono i giocatori che hanno subìto più falli in campionato nell'anno solare? Non mancano le sorprese: tre protagonisti sono in classifica pur non avendo mai giocato nella Serie A 2021/22. E davanti a tutti non c'è il temutissimo Vlahovic. Ecco la top 20 dei più "tartassati" (dati Opta)