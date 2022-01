Buone notizie per l'attacco del Milan in vista della sfida alla Roma , in programma giovedì 6 gennaio alle 18.30 a San Siro per la 20^ giornata di campionato. Stefano Pioli avrà a disposizione per la partita contro la squadra di Mourinho Zlatan Ibrahimovic , Rafael Leao e Ante Rebic . Lunedì i tre si erano allenati con il resto della squadra solo parzialmente, mentre martedì 4 gennaio hanno svolto l'intera seduta di lavoro in gruppo e vanno verso la convocazione contro i giallorossi. Dati con cui fare i conti in vista di un gennaio in cui il Milan giocherà cinque partite in 17 giorni , Coppa Italia inclusa.

I numeri di Ibra, Rebic e Leao

Del trio, Rebic è quello che sin qui ha giocato di meno in stagione. Non vede il campo per infortunio dal 7 novembre, quando subentrò nel derby pareggiato per 1-1 contro l'Inter, e spesso è stato l'ago della bilancia per il Milan: manca da metà ottobre e in stagione ha totalizzato 11 presenze tra Serie A e Champions League, con 2 reti e altrettanti assist. Fondamentale per la sua duttilità - sa giocare sia in fascia che da punta centrale - in 74 partite in rossonero ha segnato 25 gol e fornito 15 assist. Ibrahimovic ha invece saltato l'ultima partita del 2021, vinta per 4-2 sul campo dell'Empoli, e sin qui in stagione ha segnato 7 gol e servito 2 assist in 11 partite di campionato. Dal 4 dicembre invece il Milan fa a meno dei guizzi di Leao: l'attaccante portoghese non vede il campo dal 2-0 alla Salernitana a causa di un infortunio al bicipite femorale. Il 21enne sin qui ha giocato 19 partite tra campionato e Champions, con 5 gol e 3 assist.