Vezzali: "Una cabina di regia per i campionati"

La Serie A è ripartita con l’incognita Covid. Tanti positivi nelle squadre, dopo l’incremento esponenziale dei contagi dovuti alla variante Omicron, e decisioni diverse tra le Asl, competenti secondo la legge, sulle partite del campionato. Quattro squadre sono state fermate a causa dei focolai nei rispettivi gruppi squadra: Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter non si giocano. Il Napoli invece autorizzato a partire per Torino dall’Asl 1 della città, con l’Asl 2 che invece ha bloccato tre giocatori che hanno avuto contratti stretti con positivi senza ricevere il booster. Verona-Spezia, invece, (con 10 e 4 positivi a testa) si è giocata. "Non possono esserci decisioni diverse delle Asl tra una provincia e l’altra", ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Per rispondere a questa richiesta proveniente dal mondo del calcio, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha parlato della possibile istituzione di "una cabina di regia permanente sul campionato con le competenze necessarie a individuare la soluzione o le soluzioni idonee, al fine di creare un comportamento uniforme delle autorità sanitarie locali attraverso un coordinamento nazionale, affinché si possa uscire da questo stato di incertezza sullo svolgimento delle competizioni che sta recando evidente pregiudizio all'intero comparto dello sport".