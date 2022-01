Sarri: "Grande partita, ma risultato deludente"

L'allenatore biancoceleste commenta il 3-3 contro l'Empoli: "L'approccio alla gara è stato discutibile, ma la squadra ha avuto una grande reazione e ha fatto un'ottima partita: il risultato non ci soddisfa, dispiace non aver vinto dopo una prestazione così. Nell'uno contro uno siamo la peggior squadra del campionato, facciamo troppi errori e abbiamo troppi black-out: succede anche in allenamento, non riesco a spiegarmi il perché" Condividi

Gol e spettacolo, Lazio ed Empoli danno vita a una partita bella e avvincente che alla fine si chiude sul pareggio. I biancocelesti vanno sotto di due reti, poi rimontano ma si fanno beffare nuovamente dagli azzurri, per poi trovare il definitivo 3-3 nel recupero. Questo il commento di Maurizio Sarri: "Il risultato non ci soddisfa perché la squadra ha fatto una grande partita, di qualità e produzione offensiva – le parole dell'allenatore nel post partita – Abbiamo creato tante occasioni e tirato parecchio in porta, ma se al 10' sei sotto di due gol qualche problemino c'è. L'approccio alla gara è stato discutibile, ma sono contento del carattere mostrato dalla squadra, la reazione è stata veemente, abbiamo abbassato la testa e continuato a giocare nonostante lo 0-2. Il secondo tempo è stato di grandissimo livello, abbiamo creato tante palle gol in maniera limpida. Ma ora dobbiamo chiederci come mai abbiamo preso due gol così in apertura e perché poi siamo andati nuovamente sotto quando nella ripresa sono entrati appena una volta in area di rigore. Queste partite, dopo prestazioni del genere, non possono finire con un pareggio. Questi black-out li abbiamo anche in allenamento, non riesco a spiegarmelo altrimenti ci metterei una pezza".

"Nell'uno contro uno siamo la peggior squadra del campionato. Troppi errori" Poi aggiunge: "Il primo gol subito è arrivato dopo una disattenzione, sul terzo invece avevamo chiuso l'avversario sulla bandierina e invece è entrato in area come se fossimo burro. Capisco che Luiz Felipe era ammonito e aveva un po' di timore, ma queste situazioni ormai si ripetono in continuazione. Nell'uno contro uno siamo la peggior squadra del campionato e non mi riferisco solo ai difensori. Gol annullato a Patric? Dalla panchina, guardando il Var, avevo la sensazione che l'avesse presa con il fianco ma bisogna fidarsi della squadra arbitrale e basta". Infine, un bilancio sul processo di crescita della squadra: "Stiamo migliorando sull'aspetto della qualità del gioco, nelle ultime tre partite abbiamo fatto 9 gol e creato tanto, anche con azioni manovrate da dietro. Ma il bicchiere non è mezzo pieno riguardo gli aspetti di cui ho parlato prima", conclude Sarri.