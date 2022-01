I giallorossi perdono a San Siro e protestano contro l'arbitro: sui social, a fine partita, viene pubblicata la foto del contatto tra Tonali e Zaniolo in area rossonera. Mourinho: "Arbitro senza personalità, il rigore del Milan non c'era perché non ho trovato alcuna immagine in cui si vede il fallo di mano di Abraham"

La Roma ha iniziato il 2022 con una brutta sconfitta a San Siro contro il Milan. Serata difficile per i giallorossi, sotto di due gol dopo 17 minuti ma capaci di rientrare in partita al 40' con Abraham, per poi crollare nuovamente nel finale con il definitivo 3-1 messo a segno da Leao. La prestazione non è stata buona, come ammesso dallo stesso Mourinho, ma la Roma protesta anche per qualche decisione arbitrale. A fine gara, infatti, è arrivata anche una piccola provocazione sui canali social del club: al triplice fischio, il profilo Instagram della società giallorossa ha postato la foto del contatto tra Tonali e Zaniolo in area rossonera. Un'immagine in cui si vede benissimo la maglia del giocatore della Roma tirarsi vistosamente, episodio che ha portato alle proteste degli uomini di Mourinho. Il rigore, però, non è stato concesso, il contrario invece è accaduto in area giallorossa per il presunto fallo di mano di Abraham, grazie al decisivo intervento del Var Aureliano. Per la cronaca, Chiffi nel finale ha assegnato un altro rigore al Milan, poi sbagliato da Ibra, e ha espulso due giocatori della Roma, Karsdorp e Mancini, che saranno quindi costretti a saltare la sfida con la Juve.