Mohamed Ihattaren è tornato a parlare dopo molto tempo. La sua avventura in Italia - almeno per il momento - è già finita (è vicino il suo ritorno in Olanda, dove vestirà la maglia dell'Utrecht in prestito dalla Juventus) ma a dire il vero non è mai del tutto iniziata. A raccontarlo è lo stesso giocatore, che in un'intervista rilasciata al De Telegraaf ha raccontato la sua verità: "Di me si è detto di tutto. Sono partito dalla Sampdoria a causa delle circostanze. A 19 anni me ne stavo seduto in una stanza d'albergo, da solo e completamente abbandonato. Non ce la facevo più. Nessun accordo è stato rispettato, la fiducia era svanita. Ma dire che fossi disperso, come ha detto la Sampdoria, non è vero. Ero da mia madre: se avessero chiesto mi avrebbero trovato lì", ha raccontato il giocatore classe 2002. Che poi ha svelato altri aneddoti sul momento del suo arrivo a Genova per iniziare lavventura in blucerchiato: "Quando sono arrivato non c'era nessuno, tranne il Team Manager. Mi sono fatto la foto con la maglia e mi sono allenato il giorno dopo. Poi ho visto uomini in giacca e cravatta e ho pensato che fossero dirigenti. Non avevo idea di chi fossero né loro avevano idea di chi fossi io". Stesso discorso – sempre secondo la versione di Ihattaren – per D'Aversa: "Non sapeva neanche che fossi mancino. Comunque ho pensato solo a giocare a calcio e a starmene zitto. Ma ho perso la fiducia molto presto: dopo che avevo deciso di tornare in Olanda, D'Aversa mi ha chiamato dicendomi di tornare perché la partita dopo sarei stato titolare. Ma fino a quel momento non avevano mantenuto nemmeno una promessa: per questo non credetti nemmeno a quella".