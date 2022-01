L'esterno inglese, che ha già esordito in campionato contro la Juventus dopo essere arrivato in prestito dall'Arsenal, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: "Non penso alla formula del mio trasferimento, sono concentrato solo sull'obiettivo della squadra. Vogliamo il quarto posto e lotteremo per questo. La Serie A è molto tattica, dovremo lavorare sulla concentrazione. E io sono qui per giocare, non per accontentarmi" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - IL TABELLONE Condividi

Si è subito reso protagonista scendendo in campo a poche ore dal suo arrivo in giallorosso, scelto da José Mourinho per giocare titolare nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus. Adesso Ainsley Maitland-Niles ha tutta l'intenzione di prendersi la Roma: idee chiare per l'esterno inglese, che dal centro sportivo di Trigoria si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. Arrivato alla Roma in prestito dall'Arsenal, il classe '97 vuole rimanere concentrato sul presente: "In questo momento non penso alla formula del mio trasferimento - ha esordito Maitland-Niles -, sono soltanto concentrato su me stesso e sugli obiettivi da raggiungere con la Roma. Vogliamo arrivare tra le prime quattro".

"Serie A, ottima impressione. Ma serve più concentrazione" Nella prima uscita contro la Juventus una delusione cocente, con la Roma sconfitta per aver subìto tre gol in sette minuti dopo essere stata avanti di due reti: "Ma gli alti e bassi fanno parte del calcio - ha chiarito l'ex Arsenal -, quei sette minuti ci sono costati davvero caro. C'è stato un calo di concentrazione e dobbiamo lavorare per cambiare la nostra mentalità: questo è un obiettivo che si raggiunge soltanto lavorando tutti insieme. Cosa penso della Serie A? È sicuramente un grande campionato, diverso dalla Premier League perché più tattico. Ma mi è sembrato anche molto tecnico. E bisogna sempre mantenere la concentrazione altissima dal primo all'ultimo minuto, lo abbiamo visto nell'ultima partita". Un cambio di mentalità che potrebbe arrivare anche grazie al suo acquisto e a quello di Sergio Oliveira: "Sia io che Sergio abbiamo la volontà di trasmettere questa voglia di vincere. È l'obiettivo della squadra, dell'allenatore e della società. Se non vinciamo non siamo contenti, per questo vogliamo tornare a farlo il prima possibile".