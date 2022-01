La società giallorossa ha ufficializzato il centrocampista portoghese che indosserà la maglia numero 27. Tiago Pinto: "Decisiva la sua volontà per chiudere la trattativa". Arriva dal Porto in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 13 milioni più bonus CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - IL TABELLONE DEL MERCATO Condividi

Un nuovo rinforzo per il centrocampo di José Mourinho: la Roma ha infatti ufficialmente annunciato l’acquisto di Sergio Oliveira. Dopo l’arrivo in mattinata a Ciampino con un volo privato, le visite mediche e la firma sul contratto, la società giallorossa sul proprio sito web ha comunicato l’ingaggio del centrocampista portoghese classe 1992, che arriva dal Porto con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus. "L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo", si legge nel comunicato. Sergio Oliveira che nella sua avventura alla Roma indosserà la maglia numero 27.

Sergio Oliveira: "Fantastico essere in questo grande club" leggi anche Villar e Mayoral salutano la Roma: vanno al Getafe Mourinho potrà così contare sulla sua prima scelta per il centrocampo e Sergio Oliveira non nasconde la felicità per la firma con la Roma. "È fantastico essere qui, in questo grande club. La Roma ha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglio aiutare da subito la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e a crescere come mentalità. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a crescere", le prime parole del centrocampista portoghese al sito ufficiale del club subito dopo l’ufficialità del trasferimento.

Tiago Pinto: "Decisiva la sua volontà di venire alla Roma" Tanta soddisfazione anche nelle parole di Tiago Pianto, general manager dell’area sportiva della Roma: "Sergio Oliveira è un calciatore che offrirà alla nostra squadra qualità e personalità. In carriera ha vinto molto e ha accumulato una grande esperienza a livello internazionale, nelle più importanti competizioni per club e per nazionali. La sua volontà di vestire la maglia della Roma è stata decisiva per chiudere la trattativa: per noi portare nel club calciatori che vogliano indossare la nostra maglia è davvero molto importante", le parole del dirigente portoghese.