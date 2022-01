Le probabili formazioni della 22^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan senza Tomori e Tonali, Pioli ripropone Ibra. Inter, dopo la Supercoppa tocca a Sanchez dal 1'? Juventus con Morata e Dybala. Nella Roma può toccare subito a Oliveira. Tra i vari negativizzati ce ne sono tre a Napoli. Udinese con ancora 9 positivi

Tra Coppa Italia e Supercoppa c'è stata la fiera del supplementare. Dal punto di vista fisico forse qualche squadra pagherà dazio. Resta da monitorare, in virtù del nuovo protocollo, anche il numero di positivi per squadra. C'è qualche situazione al limite. Niente partite il venerdì ma scorpacciata di gare nella giornata di lunedì. Per qualche allenatore i tempi 'di decisione' si allungano ma i fantallenatori si devono sbrigare



La "squadra di soccorso" è sempre la stessa. Siamo pronti per chiamare in causa il team degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 si sono già attivati tra comunicati delle varie società a situazione medica di alcuni elementi chiave. Vediamo quali sono le prime notizie fresche in arrivo dai 20 ritiri di Serie A



SAMPDORIA-TORINO, sabato ore 15 Sampdoria, emergenza dietro per D'Aversa Audero, Colley, Yoshida e Chabot. Questi gli assenti certi in casa blucerchiata. Tra Coppa d'Africa, indisponibilità e squalifiche, D'Aversa deve inventarsi qualcosa. Gli unici due centrali a disposizione sono Ferrari e Dragusin. A destra pronto al rientro Candreva mentre in mezzo ci può stare l'esordio dal primo minuto di Rincon. In attacco invece dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Caputo (al fianco ovviamente di Gabbiadini)

Torino, problema per Praet Juric ha avuto il suo cursore di fascia. Dal Genoa è arrivato Fares che ha terminato le visite mediche e che è granata a tutti gli effetti. Intanto si è negativizzato Milinkovic-Savic ma dovrebbe toccare ancora a Gemello. In difesa ballottaggio Rodriguez-Buongiorno con il primo favorito. Ditero a Sanabria c'è da monitoare la situazione di Praet che è uscito malconcio dalla sfida contro la Fiorentina. Non dovesse farcela, pronto Linetty.

SALERNITANA-LAZIO, sabato ore 18 Salernitana, Gyomber e Coulibaly out Uno è squalificato mentro l'altro è infortunato. Due assenze piuttosto pesanti per Colantuono nel match di sabato. Gyomber è stato fermato dal giudice sportivo mentre Mamadou Coulibaly deve recuperare da un problema al retto femorale. Dietro toccherà con tutta probabilità a Gagliolo mentre in mezzo Schiavone se la gioca con Capezzi. In attacco ci sarà Kastanos a supporto della coppa Djuric-Gondo

Lazio, 4 assenti (in più) a Formello Fari puntati sui quattro assenti improvvisi all'allenamento di giovedì. Oltre ad Acerbi e Akpa-Akpro non si sono presentati al centro sportivo biancoceleste anche Reina, Hysaj, Basic e André Anderson. Oggi ne sapremo di più sulle loro condizioni. Nel mentre, in vista della sfida di Salerno, si scaldano Luis Alberto e Lazzari con la coppia Patric-Radu in ballottaggio per un posto al centro della difesa. Davanti invece Zaccagni favorito su Felipe Anderson.

JUVENTUS-UDINESE, sabato ore 20:45 Juventus, Morata-Dybala titolari Dopo la sconfitta last minute in Supercoppa, tra i pali rivedremo Szczesny. In difesa ancora De Ligt-Chiellini, con Bonucci che nons embra ancora pronto a tornare dal 1'. Sulla corsia di sinistra può toccare a Luca Pellegrini mentre in mediana ci sono varie alternative, soprattutto sull'out destro dove non è escluso che possa avanzare Cuadrado. Davanti infine si va verso un Morata titolare con Dybala a supporto

Udinese, in 9 ancora positivi Rosa ridotta all'osso per Cioffi. Dal mercato invernale è arrivato Benkovic che, complice la squalifica di Becao, potrebbe essere chiamato subito in campo. Per il resto formazione che presenta pochi dubbi dato l'elevato numero di indisponibili. Beto guiderà l'attacco con Deulofeu e Pussetto a supporto e Success da usare come arma a gara in corso



SASSUOLO-VERONA, domenica ore 12:30 Sassuolo, Dionisi è senza Berardi Mentre la società ha comunicato la positività di un nuovo giocatore (senza pubblicare il nome), i neroverdi contro il Verona dovranno ovviare all'assenza per squalifica di Mimmo Berardi. Indisponibilità davvero pesante anche alla luce dei non tantissimi ricambi in attacco. Defrel dovrebbe quindi restare titolare. Dietro Muldur insidia Toljan mentre Kyriakopoulos è in lizza per un posto nei tre alle spalle di Scamacca. Continua invece il calvario di Djuricic, che è volato a curarsi in Spagna

Verona, 8 positivi e uno squalificato

Tudor recupera tre elementi che si sono negativizzati: tra loro c'è Magnani che era l'unico positivo 'noto'. Restano però ancora 8 gli elementi in isolamento. Le indisponibilità salgono a 9 vista la squalifica di Ilic. Difficile ma non impossibile che Magnani possa tornare dal primo minuto. Si va verso una difesa con Casale, Ceccherini e Gunter e con Depaoli probabile esterno destro di centrocampo dato che Tameze tornerà al centro riempiendo il buco lasciato da Ilic



VENEZIA-EMPOLI, domenica ore 15 Venezia, porte scorrevoli in difesa Per un Caldara che torna a disposizione c'è uno Svoboda squalificato. L'ex Atalanta e Milan torna titolare con Ceccaroni (e le opzioni difensive restano poche per Zanetti). Cuisance pare aver conquistato definitivamente un posto nel centrocampo del Venezia (con Vacca che resta in dubbio). Davanti invece c'è l'idea di un tridente senza la boa centrale. Henry infatti potrebbe lasciare il posto (a livello geografico) ad Okereke con Johnsen che tornerebbe titolare sull out sinistro

Empoli, tegola Di Francesco

Brutte notizie per Aurelio Andreazzoli: gli esami ai quali si è sottoposto Federico Di Francesco hanno evidenziato una lesione di basso grado dei muscoli flessori della coscia sinistra. Si va verso la titolarità di Cutrone in coppia con Pinamonti. In difesa squalificato Viti: c'è Tonelli in lizza ma occhio anche a Romagnoli. Solo conferme in vista invece per centrocampo e trequarti



ROMA-CAGLIARI, domenica ore 18 Roma, Oliveira subito dal 1' Le nuove positività in casa giallorssa ridisegnano lo scacchiere iniziale di José Mourinho. Assenze certe quelle degli squalificati Ibanez e Cristante. In difesa si va verso la coppia Macini-Kumbulla con Maitland-Niles confermato a destra. Il nuovo arrivato Oliveira invece punta deciso ad essere subito titolare al fianco di Veretout. Mou pensa a un tridentre Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

Cagliari, Nandez si è negativizzato Pavoletti non preoccupa e Nandez è tornato a disposizione. Nel mentre ha rescisso Godin mentre Goldaniga è arrivato a titolo definitivo (contratto fino al 2024). L'ex Sassuolo potrebbe già essere un'opzione per la linea difensiva dei rossoblù. Su Nandez ci sono ancora poche certezze dato che il giocatore è fermo da un bel po'. Davanti invece come detto Pavoletti dovrebbe nuovamente affiancare Joao Pedro ma dopo la gara vinta in rimonta nell'ultima giornata, difficile pensare ancora a una panchina di Gaston Pereiro



ATALANTA-INTER, domenica ore 20:45

Atalanta, il MU-MA resta in pole La dirigenza Marotta e Ausilio fino al 2025: a giorni i rinnovi Le assenze in Coppa Italia avevano fatto sorgere dubbi sul nuovo positivo in casa nerazzurra. Gasperini ha precisato la condizione medica di Djimsiti che sarà a disposizione contro l'Inter. Davanti ci sarà ancora Muriel. Il Mu si unisce al MA di Malinovskyi? Probabile dato che raramente Gasperini è partito con il "piccolo Ronaldo" senza l'ucraino (che in Coppa era squalificato) a supporto. In Coppa Italia erano assenti causa squalifica anche Toloi e Ilicic. Il primo sarà titolare, sul secondo non c'è certezza

Inter, tocca a Sanchez? Con ancora negli occhi la vittoria del primo trofeo stagionale conquistato all'ultimo secondo, l'Inter prepara la difficilissima sfida di Bergamo. La domanda che tutti si fanno riguarda ovviamente il match winner contro la Juventus. Sanchez giocherà dall'inizio? Il 'nino maravilla' è in ballottaggio con Lautaro. In mediana torna Calhanoglu mentre a destra resta in pole Darmian.

BOLOGNA-NAPOLI, lunedì ore 18:30 Bologna, torna a disposizione Hickey

Con Dominguez e Orsolini in forte dubbio per la sfida contro il Napoli, Mihajlovic pensa alle varie alternative in caso di forfait. Dietro Bonifazi dovrebbe recuperare e far parte del pacchetto arretrato. A sinistra doppia opzione visto che Hickey si è negativizzato. Viola e Sansone si scaldano: ci sono loro in lizza per centrocampo e trequarti. Sulla corsia destra invece il favorito è De Silvestri

Napoli, Spalletti ne recupera tre Lozano, Malcuit e Mario Rui si sono negativizzati e Spalletti torna ad avere più soluzioni per difesa e attacco. Fari puntati su Ospina che è stato sostituito in Coppa Italia. Il portiere proverà a stringere i denti. Mario Rui e Fabian Ruiz potrebbero tornare dall'inizio mentre davanti Petagna al posto dell'infortunato Insigne. Ancora assente Zielinski



MILAN-SPEZIA, lunedì ore 18:30 Milan, Pioli senza Tonali e Tomori Mercato Milan Emergenza difesa, il Milan valuta Bailly e Diallo "Ha sentito un fastidio al ginocchio, spero che non sia nulla di grave". La speranza di Pioli è di non perdere Tomori per molto tempo. Ma sicuramente lunedì non ci sarà in attesa che esami chiariscano la situazione del difensore. Davanti torna Ibra dall'inizio con Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers a supporto. Possibile qualche rotazione tra mediana (dove Tonali è squalificato) e corsie esterne di difesa

Spezia, dubbi in attacco Il rientro dalla squalifica di Agudelo rende ancora più complicato il quadro dell'attacco della squadra di Thiago Motta. Ci sono tantissimi candidati senza che però al momento si possa azzardare una coppia favorita su un'altra. Kiwior, Kovalenko e Sala si giocano una magia in mediana mentre Bastoni va verso la conferma