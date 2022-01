Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore del Genoa. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del terzino sinistro, classe 2002, che si trasferisce dalla Roma con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Per Calafiori, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, è la prima esperienza lontano dalla capitale. In carriera ha giocato 18 partite con la maglia della Roma, nove delle quali in questa stagione tra campionato e Conference League per un totale di 429 minuti.