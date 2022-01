L'allenatore rossonero presenta in conferenza la sfida allo Spezia: "Partita complicata, loro sono reduci dalle vittorie esterne con Napoli e Genoa. Ma non sbaglieremo approccio come accaduto in Coppa Italia, il destino è nelle nostre mani". Sul mercato: "Non compreremo tanto per prendere qualcuno, vogliamo migliorare la nostra rosa. Kalulu e Gabbia hanno dimostrato di essere affidabili". E sulla corsa scudetto: "Questo non sarà un mese decisivo" SASSUOLO-VERONA 2-4: GOL E HIGHLIGHTS - VENEZIA-EMPOLI LIVE Condividi

Dare seguito alle ultime tre vittorie consecutive in campionato per continuare la rincorsa alla vetta della classifica: è questo l'obiettivo del Milan, che lunedì 17 gennaio sarà impegnato a San Siro contro lo Spezia nella 22^ giornata di Serie A. Una gara da non sottovalutare quella contro gli uomini di Thiago Motta, come sottolineato da Stefano Pioli in conferenza stampa: "Affrontiamo un avversario che ha vinto le ultime due gare in trasferta contro Napoli e Genoa senza subire gol. Servirà una bella prestazione e avere le idee chiare. Noi abbiamo sempre dimostrato di essere intelligenti e responsabili, in Coppa Italia contro il Genoa abbiamo avuto un approccio non adatto alla partita e per questo sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani". Contro i liguri nella passata stagione arrivò una sconfitta: "L'anno scorso fu una settimana non positiva - ha ricordato Pioli -, ma questa è un'altra storia. Noi crediamo in noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Se faremo bene il nostro calcio, vinceremo la partita. Concedono qualcosa e hanno qualche punto debole, noi dovremo essere bravi a sfruttare tutto questo".

"Non compreremo tanto per comprare. Tomori giocherebbe anche domani" CALCIOMERCATO Milan, caccia al difensore: obiettivi e strategie Non soltanto le questioni di campo, inevitabile anche un pensiero sul calciomercato. Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore dopo gli infortuni di Kjaer e Tomori: "Abbiamo una strategia condivisa - ha spiegato l'allenatore rossonero -, non vogliamo cambiare tanto per cambiare. Vogliamo prendere giocatori che migliorino la rosa per qualità, presenza e spessore. Non vogliamo prendere qualcuno tanto per dire che abbiamo comprato un giocatore. In difesa Kalulu e Gabbia stanno dimostrando di essere pronti per giocare partite importanti. Se capiterà l'occasione giusta, la società si farà trovare pronta. In caso contrario rimarremo così. E spero che Tomori perderà solo tre o quattro partite. Fosse per lui, giocherebbe anche domani. Ma sappiamo che l'intervento richiede quattro settimane. Se poi servirà più tempo, è ancora troppo presto per dirlo".