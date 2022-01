Il Milan entro la fine della sessione invernale di calciomercato vuole chiudere per l'arrivo di un difensore. La dirigenza rossonera - viste le emergenze in difesa - starebbe valutando se anticipare già a gennaio il grande investimento difensivo previsto per giugno e in tal senso il nome caldo di questi giorni è quello di Sven Botman, il gigante olandese di proprietà del Lille. Se la trattativa, però, era già complicata in partenza (il costo del cartellino è alto, circa 35 milioni di euro), la pista rischia di raffreddarsi definitivamente dopo le parole del presidente del club francese, Olivier Létang. In occasione della presentazione del nuovo acquisto, Edon Zeghrova, il presidente del club francese ha anche risposto alle domande relative alla possibile partenza di Botman. Un'eventualità che Letang ha scartato: "Siamo già stati sollecitati l'estate scorsa per Sven ed eravamo stati chiari nel dire che abbiamo bisogno di lui questa stagione. Avevamo un percorso da fare in Champions League e siamo riusciti a chiudere al primo posto nel nostro girone. Abbiamo grandi obiettivi per questo finale di stagione, quindi Sven resterà con noi per aiutarci a raggiungerli".