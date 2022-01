Pioli e Allegri sono già al lavoro per il big match di domenica sera a San Siro. Tra i rossoneri recupera Romagnoli, al rientro dopo lo stop per il Covid: sarà regolarmente al centro della difesa. I bianconeri saranno guidati da Dybala, intorno al quale ruota tutto il reparto offensivo. Le ultime news sulle probabili formazioni di Milan-Juventus CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE Condividi

Il Milan per ripartire dopo la bruciante sconfitta interna dell'ultimo turno contro lo Spezia e riprendere la rincorsa all'Inter capolista, la Juventus per dare seguito alla striscia di otto risultati utili consecutivi in campionato e rimanere aggrappata al treno Champions. Vietato sbagliare per le squadre di Stefano Pioli e Massimilano Allegri, che si sfidano a San Siro domenica 23 gennaio alle 20:45 nel big match della 23^ giornata di Serie A. Diversi i possibili recuperi da entrambe le parti, queste le ultime news sulle probabili formazioni.

Milan, torna Romagnoli. Rebus trequartista

Le buone notizie per Stefano Pioli arrivano da Alessio Romagnoli, al rientro dopo l'assenza delle ultime settimane a causa del Covid. Il capitano rossonero si è negativizzato e ha regolarmente lavorato con il resto del gruppo: con Tomori e Kjaer infortunati, sarà lui a scendere in campo al centro della difesa insieme a Kalulu nel match contro i bianconeri, con Gabbia che scalerà dunque in panchina. Sicuro di un posto Theo Hernandez sulla sinistra, sull'out di destra è favorito Florenzi, ancora in vantaggio su Calabria. Il dubbio più grande, al momento, riguarda la trequarti, dove resta da capire chi giocherà tra Krunic e Brahim Diaz alle spalle di Ibrahimovic. Infine potrebbe rivedersi in panchina Bennacer, attualmente impegnato in Coppa d'Africa: se la sua Algeria dovesse essere eliminata, il centrocampista potrebbe tornare entro sabato 22 e, tamponi permettendo, essere a disposizione.