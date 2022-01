Il club inglese continua a mostrare interesse per il brasiliano della Juventus. Questo mercoledì a Londra c'è stato un incontro con il procuratore del giocatore, Federico Pastorello, per valutare le possibilità di portare a termine l'affare, anche se a oggi l'Arsenal non sarebbe disposto a offrire altro che un prestito. Una proposta che non soddisfa la Juventus

L' Arsenal non molla la presa per Arthur . Il centrocampista brasiliano classe 1996 di proprietà della Juventus è un obiettivo dei Gunners. Questo mercoledì c'è stato un incontro al centro sportivo dell'Arsenal tra la dirigenza inglese e il procuratore di Arthur, Federico Pastorello: le parti hanno discusso sulle possibilità di portare a termine l'operazione entro la fine della sessione invernale di calciomercato. Per adesso, l'Arsenal non si spinge oltre una proposta di prestito secco , che la Juventus non sembra propensa ad accettare, almeno non adesso. Per il momento, quindi, le parti non sono vicine, ma l'interesse del club inglese c'è e l'incontro avuto con l'agente del giocatore ne è solo l'ultima testimonianza.

Ecco perché la Juventus non accetta il prestito secco per Arthur

Se l'Arsenal dovesse cambiare la formula, includendo ad esempio un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, la Juventus potrebbe essere già più convinta ad accettare. Se, infatti, dovesse andare via Arthur - che non è uno dei giocatori messo ai margini del progetto Allegri, come potrebbe essere il caso di Ramsey - la Juventus dovrà trovare un sostituto pronto, subito. Ma se Arthur dovesse andare in via in prestito secco, a giugno il giocatore farebbe il suo ritorno a Torino. E a quel punto, il club bianconero si troverebbe in rosa sia Arthur, sia il/i possibile/i sostituto/i del giocatori acquistati a gennaio (che potrebbero essere sia Zakaria - che arriverebbe a titolo definitivo essendo in scadenza - che Rovella, già di proprietà della Juve). L'obiettivo della Juventus è quello di sfoltire la propria rosa e modificare il roster del centrocampo. Per questo, il club bianconero non può accettare la formula del prestito secco per lasciar partire Arthur.