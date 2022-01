Pechino, 37 nuovi casi legati ai Giochi

Lombardia, calano ricoveri e tasso di positività

Con 147.338 tamponi eseguiti, è di 14.558 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in discesa al 9,8%. Sono in calo anche i ricoveri: stabili a 254 in terapia intensiva ma diminuiti in tutti gli altri reparti, dove si trovano 3.004 pazienti (68 meno del giorno precedente). Sono invece 62 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 37.108.