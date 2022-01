Verona-Bologna, dove vedere la partita in tv

La sfida tra le squadre di Juric e Mihajlovic apre il quadro della 23^ giornata di Serie A. Squadre in campo questa sera al Bentegodi, fischio d'inizio alle 20:45. Diretta su Sky Sport Calcio

È nuovamente tempo di campionato, la sfida tra Hellas Verona e Bologna dà il via alla 23^ giornata di Serie A . Da una parte la squadra di Juric , reduce dal bel successo esterno sul campo del Sassuolo e a ridosso delle zone nobili della classifica. Dall'altra i rossoblù di Mihajlovic , che dopo i parecchi casi di Covid registrati in rosa nelle ultime settimane puntano a rialzarsi dopo i due ko consecutivi contro Cagliari e Napoli.

Dove vedere Verona-Bologna in tv

La gara tra Hellas Verona e Bologna, in programma allo stadio Bentegodi di Verona sabato 21 gennaio alle ore 20:45 e valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). La telecronaca è affidata ad Antonio Nucera, con commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Marco Nosotti.