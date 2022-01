Inter-Venezia sabato alle 18 e Milan-Juventus domenica alle 20.45. Poco più di 24 ore a separare dunque la fine della prima delle due sfide e l'inizio dell'altra, con il 'teatro' del Meazza ad ospitare entrambe le partite. Una casualità che si è vista spesso in Coppa Italia, in particolare negli ultimi anni, mentre in Serie A i precedenti sono molto più rari. L'ultimo? Roma e Lazio giocarono entrambe in casa l'ultima di andata della stagione 2019-20 (Lazio-Napoli sabato 11 gennaio 2020 alle 18 e Roma-Juve domenica 12 alle 20.45). Motivo? La preparazione verso Euro 2020 dello stadio Olimpico, che sarebbe stato "liberato" in anticipo per il via del 12 giugno. Lo scopo era quello di far giocare le due squadre della capitale entrambe in trasferta in occasione dell'ultima di ritorno (giocando, per l'appunto, entrambe in casa l'ultima di andata). Come ben noto, lo scoppio della pandemia posticipò stagione e Europeo. Ma la stessa circostanza si verificò anche nel febbraio del 1989, sempre con Roma e Lazio protagoniste ravvicinate.