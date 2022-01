Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Udinese che aveva chiesto di poter rigiocare il match contro l'Atalanta (perso 2-6) dello scorso 9 gennaio. Il risultato è stato omologato: la vittoria per la Dea, quindi, è stata confermata CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Lo scorso 9 gennaio, alla Dacia Arena di Udine, andava in scena Udinese-Atalanta. Un match che - secondo la dirigenza friulana - doveva essere rinviato a data da destinarsi per evitare lo squilibrio "insuperabile", tra le due squadre. Il motivo che aveva posto l'Udinese in difficoltà era la situazione legata ai contagi da Covid-19 all'interno del gruppo squadra. L'Asl locale, addirittura, aveva inizialmente imposto il blocco delle attività agonistiche al club friulano fino al 9 gennaio stesso, giorno in cui l'Atalanta si sarebbe presentata a Udine per giocare la 21^ giornata di Serie A: un'imposizione che comunque era stata annullata dal tribunale amministrativo dopo il ricorso della Lega Serie A, per cui il match poteva quindi disputarsi regolarmente. Le due squadre si erano quindi presentate in campo, per giocare una partita che si è conclusa poi con il risultato di 2-6 per l'Atalanta. A fine match, la dirigenza friulana aveva parlato di "partita dei martiri dell'Udinese", o "partita che non aveva senso", citando le parole del ds Pierpaolo Marino, che chiariva poi come alcuni giocatori scesi in campo fossero stati chiamati per giocare seppur ancora in quarantena. L'Udinese, in seguito, aveva presentato ricorso, con la speranza che la partita venisse fatta disputare in una nuova data. Ma oggi, martedì 25 gennaio, il Giudice Sportivo ha respinto questo ricorso, omologando definitivamente il risultato di 2-6 a favore dell'Atalanta.

La motivazione principale del Giudice Sportivo leggi anche Undici squalificati in A, un turno anche a Juric Secondo quanto riportato dal Giudice Sportivo (il dottor Gerardo Mastandrea), l'Udinese non può chiedere il rinvio della partita lamentando il fatto di non aver potuto schierare la migliore formazione possibile (seppur a causa di forze maggiori, come in questo caso i contagi da Covid): la scusa dell'impossibilità di schierare "la migliore formazione" - sempre secondo il Giudice Sportivo - altrimenti potrebbe essere utilizzata da qualsiasi squadra qualora venisse a mancare anche un solo assente, e per qualsiasi ragione. Avendo avuto a disposizione il numero minimo per poter disputare la partita contro l'Atalanta, essa è da ritenere valida. E il risultato - di conseguenza - è stato omologato.