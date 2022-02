Dumfries: "Derby gara unica, Maicon un esempio"

Superato il week-end di sosta per le nazionali, è iniziata la settimana del ritorno in campo del campionato di Serie A. Nel prossimo turno è in programma l'atteso derby di Milano, che vale tanto anche in chiave scudetto. Denzel Dumfries dell'Inter vuole essere protagonista, dopo aver giocato appena 14 minuti nella gara d'andata: "È una gara unica, si vedeva in Olanda – le parole dell'esterno a La Gazzetta dello Sport - Ricordo il gol di Stefan nella rimonta di due anni fa. All’andata, anche se in panchina, c’era un’atmosfera pazzesca, una elettricità diversa. Io, però, non la preparo in modo differente: provo a rimanere sempre acceso, a prescindere dalla partita. L'ambientamento? Sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo, ma sin dall’inizio ho provato a capire il più in fretta possibile come si sta in questo grande club e ad apprezzare tutte le cose belle: parlo con lo staff, conosco i compagni, ma soprattutto ascolto. Ascolto e imparo. Certo, poi negli ultimi due mesi ho assestato la mia posizione: ho capito che cosa mi viene chiesto, ho imparato certe letture difensive per capire prima cosa succede. Questa è la chiave. Tutta la mia vita e la carriera sono basate sul lavoro e sul miglioramento".