Nella settimana del derby di Milano, il primo turno si è disputato in Primavera: al Centro Vismara, l'Inter ha battuto il Milan 2-1, grazie alle reti di Casadei e Peschetola (per il Milan, in gol Nasti). I nerazzurri di Chivu salgono al secondo posto a quota 28 punti in 16 giornate, i rossoneri rimangono fermi al 12° posto con 20 punti, ma con una gara in meno

La Primavera accende l'aria di derby a Milano: vince l'Inter di Chivu

A quattro giorni dall'appuntamento di San Siro con Inter-Milan, questo martedì pomeriggio al Centro Sportivo Vismara si è giocato il derby della Primavera. A vincere è l'Inter di Christian Chivu, al termine di un match in cui non sono mancate le occasioni da gol, dall'inizio alla fine. Comincia meglio il Milan, che prova a tenere in mano il pallino del gioco per i primi minuti. Poco prima della mezz'ora però è l'Inter a passare in vantagio, con Casadei che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e sfrutta l'assist di Carboni su calcio di punizione, e di testa fa 1-0. Passano pochi minuti e il Milan trova subito il pareggio: su una ripartenza guidata da Chaka Traorè, la palla arriva a Nasti (protagonista dell'incontro, seguito con attenzione anche da Pioli, presente in tribuna) che da fuori area tira e - complice anche una deviazione dell'interista Matjaz - segna il gol dell'1-1. Prima dell'intervallo, da segnalare due occasioni per parte: una per Carboni, l'altra per Stanga, ma entrambi i tiri sfiorano i pali della porta avversaria. Il secondo tempo è ancora più bello: l'Inter colpisce una traversa con Matjaz di testa, poi il Milan si fa pericoloso prima con Nasti e poi con Robotti, ma al 73' arriva la svolta: l'attaccante interista Jurgens mette un pericoloso pallone al centro, su cui si fa trovare pronto il subentrato Peschetola, che segna il gol del definitivo 2-1 nerazzurro. La reazione del Milan c'è (Bosisio colpisce la traversa cinque minuti dopo), ma non porta a nulla di concreto: a Vismara vince l'Inter. L'aria di derby, a Milano, è già accesa.