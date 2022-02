Perché Percassi non può essere eletto presidente

Un ruolo importante quello affidato a Percassi, già consigliere di Lega. In caso di dimissioni del presidente, infatti, secondo lo statuto della Lega - in attesa di una nuova nomina - le funzioni vengono svolte dal vicepresidente, figura che non era mai stata nominata dai club in assemblea prima d'ora. D'altra parte non sarebbe stato possibile nominare Percassi presidente di Lega in quanto, come recita lo statuto, "Presidente e Amministratore Delegato devono essere necessariamente indipendenti", vale a dire "soggetti che non abbiano alcun rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica". A partire da lunedì 7 febbraio dovrebbero iniziare le riunioni per l'elezione del nuovo presidente.